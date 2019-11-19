«Чтобы не скучать»: в Екатеринбурге разработали приложение для тех, кто путешествует в поездах

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-19T16:16:10+03:00

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В Екатеринбурге разработали приложение для тех, кто путешествует в поездах. Пользоваться им можно будет в оффлайн режиме. В приложении Gogotrain можно узнать полезные и интересные факты о местах, которые попадаются на маршруте следования поезда. Например, в каком регионе страны сейчас находится поезд, сколько осталось ехать, когда будет ближайшая остановка, где на ней ближайший магазин и что интересного можно увидеть из окна.

- Примерно 4 раза в год я езжу на поездах дальнего следования. Делать там особо нечего. Каждый раз я хочу знать: что за место мы проезжаем сейчас? Кто-то с нижней полки отвечает: да вот, Сарапул проехали. И ты такой, ну ок, круто, Сарапул проехали. А сам думаешь, где это, что за Сарапул? Вроде и загуглить можно, но связь в дороге не стабильна, - рассказал разработчик Александр Шешотов.

Информацию о городах разработчики узнают от местных жителей и сайтов, типа National Geographic и других. Сейчас в Gogotrain собрано более 1000 историй, фактов и удивительных мест. Каждую неделю разработчики добавляют новые маршруты поездов и новые достопримечательности.

Приложение доступно для смартфонов на iOS и Android. Скачать его можно в AppStore и Google Play.

ИСТОЧНИК KP.RU