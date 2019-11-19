2019-11-19T15:08:26+03:00
Общество

Депутаты гордумы лишили Высокинского права присваивать звание почетного гражданина Екатеринбурга

За это они проголосовали большинством
Мария Трапезникова
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Отныне присваивать почетное звание будут депутаты гордумыОтныне присваивать почетное звание будут депутаты гордумыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 19 ноября, состоялось очередное заседание ЕГД, в ходе которого депутаты совместным решением лишили главу Екатеринбурга Александра Высокинского права присваивать звание почетного гражданина города. Теперь этим будет заниматься сама Дума.

Основной аргумент состоял в том, что, поскольку горожане мэра не выбирают, то и определять, кого награждать, он не может. Это должны совместно делать депутаты, которые представляют горожан.

- Как один человек может решать, кому отдать награду? У нас огромный город, а мы, депутаты, являемся его представителями, - заявил депутат гордумы Константин Киселев. - Сейчас формально кандидатов на звание рассматривает комиссия при администрации, но по факту решение принимает один человек. Это неправильно.

С таким решением согласился и депутат Александр Колесников, который отметил, что в августе принимал участие в заседании такой комиссии. Тогда почетным гражданином сделали Дмитрия Пумпянского, президента группы «Синара».

- Мне не понравилось это. Я с уважением отношусь к Пумпянскому, но решение было явно пролоббировано, - заключил Колесников.

Глава аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров пытался возражать, ссылаясь на многолетнюю традицию, - всегда именно мэр города присваивал эту награду. Но все равно депутаты взяли верх, большинством проголосовав за передачу полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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