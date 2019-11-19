Депутат думы Екатеринбурга пожаловался на фейковую версию себя в соцсети
В Facebook появилась фейковая страница председателя думы Екатеринбурга Игоря Володина. Об этом официально заявила пресс-служба ЕГД и отметила, что в администрацию соцсети уже направлено «соответствующее заявление». А юридическое управление готовит заявление в правоохранительные органы.
- Возможно, что страница была создана неизвестными лицами специально для реализации их целей. Просим представителей СМИ, коллег и других жителей не считать информацию с данной страницы мнением председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина, - говорится в их официальном сообщении.
На самой странице депутата, помимо фотографий и информации о месте работы, есть ссылки на тексты с заседаний ЕГД с различными комментариями.
ИСТОЧНИК KP.RU