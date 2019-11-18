2019-11-18T16:49:42+03:00
Общество

Антисанитария и мыши: после жалоб родителей, школу в Екатеринбурге проверит прокуратура

К проверке подключат сотрудников ПДН и Роспотребнадзора
Алина СУРИНА
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В школу № 142 после жалоб родителей приедет прокуратура Фото: Яндекс.КартыВ школу № 142 после жалоб родителей приедет прокуратура Фото: Яндекс.Карты
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После жалоб родителей на антисанитарию, холодную еду и мышей в школе № 142 в Горном Щите, в учебное заведение с проверкой приедут сотрудники прокуратуры. Также школу посетят специалисты ПДН и Роспотребнадзора.

- Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения в сфере организации питания в школе, соблюдению санитарных норм и правил при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации учащимся, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Также школу проверят на нарушения в образовательном процессе. Учебное заведение уже прошло проверку департамента образования. Они не нашли нарушений. После этого все же, в целях профилактики, в школе провели специальную обработку, чтобы не допустить появления грызунов и насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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