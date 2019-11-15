В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины с телефоном и ста рублями в кармане

15 Нояб. 19:58 2019-11-15T19:58:19+03:00

Его опознали и сообщили родственникам о случившемся

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В Ленинском районе Нижнего Тагила из реки достали труп мужчины. Его опознали и сообщили родственникам о случившемся. По данным сообщества ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», тело обнаружили сегодня около 15:00 недалеко от металлобазы на улице Лебяжинской, 1.

- На место происшествия работал следователь отдела по Ленинскому району СКР. Предварительно, криминала нет, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

По словам очевидцев, на вид мужчине около 40 лет. В карманах у погибшего нашли сотовый телефон и сто рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU