2019-11-15T19:58:19+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины с телефоном и ста рублями в кармане

Его опознали и сообщили родственникам о случившемся
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент Нижний ТагилФото: Инцидент Нижний Тагил
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В Ленинском районе Нижнего Тагила из реки достали труп мужчины. Его опознали и сообщили родственникам о случившемся. По данным сообщества ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», тело обнаружили сегодня около 15:00 недалеко от металлобазы на улице Лебяжинской, 1.

- На место происшествия работал следователь отдела по Ленинскому району СКР. Предварительно, криминала нет, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

По словам очевидцев, на вид мужчине около 40 лет. В карманах у погибшего нашли сотовый телефон и сто рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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