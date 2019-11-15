2019-11-15T14:16:34+03:00
Общество

В Сухом Логу жильцов аварийного дома окружили «противотанковыми ежами»

Двухэтажка пошла трещинами, но расселять жильцов коммунальщики не спешат
Евгений Стоянов
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Местные жители шутят, что балки похожи на противотанковые ежи. Фото: Марина ХомяковаМестные жители шутят, что балки похожи на противотанковые ежи. Фото: Марина Хомякова
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В Свердловском городе Сухой Лог жители дома теперь постоянно опасаются за свою безопасность. Двухэтажный барак по адресу Победы,9 покрылся трещинами изнутри и снаружи. Но вместо того, чтобы предоставить жильцам дома другое жилье, коммунальщики просто подперли двухэтажку огромными балками. В соцсетях местные жители шутят, что они очень похожи на противотанковые ежи.

Между тем, дом официально аварийным не признан.

Как утверждают жители двухэтажки, первые трещины стали появляться на доме еще в 2012 году. Но в такое катастрофическое состояние дом пришел недавно.

Вот в такими трещинами усеян дом. Фото: Марина Хомякова

Вот в такими трещинами усеян дом. Фото: Марина Хомякова

В управляющей компании, которая обслуживает дом, говорят, что подпорки надежно удерживают дом от разрушения, а при необходимости коммунальщики готовы усилить и фундамент.

Рабочие решили усилить балки. Фото: Марина Хомякова

Рабочие решили усилить балки. Фото: Марина Хомякова

Но жильцы все равно не верят, что дом безопасен. Они добиваются, чтобы его признали аварийным, а их расселили. Но вместо этого рабочие усиливают балки.

Ситуацию взял на контроль мэр Сухого Лога Роман Валов.

- Со мной вчера лично связался глава города. Он расспрашивал меня о том, как дела обстоят на самом деле. А еще сказал, что до него все доносили в розовом цвете, - объяснила «Комсомолке» жилец дома на Победы,9 Марина Хомякова.

Рабочие ремонтируют разваливающийся дом в Сухом Логу.Видео: ВК Марина Куликова! другой источник

Непростую ситуацию с домом на контроль взяла и прокуратура.

- Сухоложская городская прокуратура проводит проверку. В августе региональный фонд капремонта проводил обследование. Мы запросили акт обследования, чтобы определить, насколько прочны конструкции этого дома, - рассказала официальный представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Дальше прокуратура будет действовать в зависимости от результатов этой экспертизы. Если дом окажется непригоден для ремонта, то надзорное ведомство настоит, чтобы его расселили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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