В Сухом Логу жильцов аварийного дома окружили «противотанковыми ежами»
В Свердловском городе Сухой Лог жители дома теперь постоянно опасаются за свою безопасность. Двухэтажный барак по адресу Победы,9 покрылся трещинами изнутри и снаружи. Но вместо того, чтобы предоставить жильцам дома другое жилье, коммунальщики просто подперли двухэтажку огромными балками. В соцсетях местные жители шутят, что они очень похожи на противотанковые ежи.
Между тем, дом официально аварийным не признан.
Как утверждают жители двухэтажки, первые трещины стали появляться на доме еще в 2012 году. Но в такое катастрофическое состояние дом пришел недавно.
Вот в такими трещинами усеян дом. Фото: Марина Хомякова
В управляющей компании, которая обслуживает дом, говорят, что подпорки надежно удерживают дом от разрушения, а при необходимости коммунальщики готовы усилить и фундамент.
Рабочие решили усилить балки. Фото: Марина Хомякова
Но жильцы все равно не верят, что дом безопасен. Они добиваются, чтобы его признали аварийным, а их расселили. Но вместо этого рабочие усиливают балки.
Ситуацию взял на контроль мэр Сухого Лога Роман Валов.
- Со мной вчера лично связался глава города. Он расспрашивал меня о том, как дела обстоят на самом деле. А еще сказал, что до него все доносили в розовом цвете, - объяснила «Комсомолке» жилец дома на Победы,9 Марина Хомякова.
Рабочие ремонтируют разваливающийся дом в Сухом Логу.Видео: ВК Марина Куликова! другой источник
Непростую ситуацию с домом на контроль взяла и прокуратура.
- Сухоложская городская прокуратура проводит проверку. В августе региональный фонд капремонта проводил обследование. Мы запросили акт обследования, чтобы определить, насколько прочны конструкции этого дома, - рассказала официальный представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.
Дальше прокуратура будет действовать в зависимости от результатов этой экспертизы. Если дом окажется непригоден для ремонта, то надзорное ведомство настоит, чтобы его расселили.
ИСТОЧНИК KP.RU