Екатеринбуржца, устроившего пьяный дебош на борту самолета, отправили на исправительные работы
Екатеринбуржцу, который в конце августа устроил пьяный дебош на борту самолета Екатеринбург – Нячанг, назначили 300 часов исправительных работ. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.
Изрядно подвыпивший мужчина провоцировал пассажиров и бортпроводников на конфликты и ругался на них матом.
- Своими действиями гражданин создавал реальную угрозу для жизни, здоровья и безопасности, препятствуя нормальной жизнедеятельности авиаперелета, - добавили в транспортной прокуратуре.
Молодому человеку 24 года, его задержали в Кольцово уже после того, как вернулся домой с отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU