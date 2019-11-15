Екатеринбуржца, устроившего пьяный дебош на борту самолета, отправили на исправительные работы

15 Нояб. 11:56 2019-11-15T11:56:10+03:00

Мужчина ругался матом на пассажиров и бортпроводников

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Екатеринбуржцу, который в конце августа устроил пьяный дебош на борту самолета Екатеринбург – Нячанг, назначили 300 часов исправительных работ. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.

Изрядно подвыпивший мужчина провоцировал пассажиров и бортпроводников на конфликты и ругался на них матом.

- Своими действиями гражданин создавал реальную угрозу для жизни, здоровья и безопасности, препятствуя нормальной жизнедеятельности авиаперелета, - добавили в транспортной прокуратуре.

Молодому человеку 24 года, его задержали в Кольцово уже после того, как вернулся домой с отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU