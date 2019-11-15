В Екатеринбурге полиция ищет воришек велосипедов

15 Нояб. 10:39 2019-11-15T10:41:18+03:00

Кража произошла с 10 на 11 ноября. Фото: скриншот с видео

В первую очередь будут проверять тех, кого уже судили за подобные преступления

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На улицах лежат сугробы, а в Екатеринбурге снова активизировались веловоры. Так, накануне в полицию поступило заявление от местного жителя, который рассказал, что в ночь с воскресенья на понедельник у него на Рощинской, 39Б украли велосипед.

Александр разместил в сообществе «Инцидент Екатеринбург» видео с записи камер видеонаблюдения и обратился в полицию.

Воришка попал на камеру. Фото: скришот с видео

- В рамках следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают жителей и устанавливают очевидцев, - сообщили «Комсомолке» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Там также отметили, что в первую очередь будут проверять тех, кого ранее уже судили за аналогичные преступления.

Если вы вдруг узнаете этого человека, сообщите в полицию по телефону 02.

В Екатеринбурге снова активизировались веловоры.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU