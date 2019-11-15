До Деревни Универсиады в Екатеринбурге будет ездить скоростной трамвай

15 Нояб. 07:05 2019-11-15T07:07:35+03:00

Это лишь один из вариантов того, как транспортными сетями можно связать центр и Новокольцовский район

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К началу Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, власти города планируют построить еще одну трамвайную ветку. По ней вагоны будут курсировать от Деревни Универсиады (ее построят за МЦВ «Екатеринбург-Экспо») до УрФУ. Такую мысль сегодня высказали на форуме «Города России 2030».

Согласно проекту «Центра экономических инициатив», ветку построят за 13,5 миллиардов рублей. Операционные расходы составят 220 миллионов в год. В пути придется провести чуть больше 40 минут, а на билет потратить чуть больше 37 рублей.

Однако новая трамвайная ветка – не окончательный вариант логистического проекта. Если верить проекту нового генплана, который, кстати, до сих пор представлен на общественных обсуждениях, из центра до Новокольцовского можно будет добраться на скоростной городской электричке.

На этот проект придется потратить примерно 19,6 миллиардов рублей – что в разы больше. Операционные затраты в год составят примерно 243,7 миллионов. Время, которое придется провести в пути, не сильно отличается от первого варианта – на несколько минут меньше. А вот билет будет стоить дороже – около 41 рубля с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU