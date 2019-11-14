Любил таскать шины и малосольные огурчики: уральцу, который держал в страхе владельцев гаражей, дали три года тюрьмы
В Богдановиче под суд отправили местного жителя, которого обвиняют по статье «Кража». Мужчина долгое время держал в страхе владельцев гаражей - на протяжении двух месяцев он таскал у них электроинструменты, бензопилы, автомобильные диски и покрышки.
- Также он не оставлял без внимания «зимние» запасы овощей и различных солений, хранившиеся в гаражах потерпевших, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Общий ущерб всего похищенного составил больше 55,7 тысячи рублей - возмещать его, конечно, мужчина не собирался. Хотя свою вину он признал. Суд Богдановича назначил ему три года и десять месяцев колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU