2019-11-13T19:53:54+03:00
Общество

Домашний кинотеатр и настоящий камин: в Екатеринбурге продают эксклюзивный пентхаус за 25 миллионов

Квартиру обустраивали по авторскому дизаин-проекту
Алина СУРИНА
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Фото: N1.RUФото: N1.RU
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В Екатеринбурге продают пентхаус за 25 миллионов. Трехкомнатная квартира находится в жилом комплексе бизнес-класса на Фурманова на 21 этаже. В объявлении о продаже указано, что площадь пентхауса 138 квадратных метров. По мнению продавца, квартира идеально подходит для молодой семьи из четырёх человек. Дизайн разрабатывали специально для этого помещения.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

- Данный авторский дизаин - проект вошел в шорт-лит международного независимого конкурса архитекторов и дизайнеров интерьеров всероссийской дизайнерской премии ADD Awards 2019, - написано в объявлении.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Высота потолка в гостиной составляет 6 метров. Именно поэтому здесь установили настоящий камин. А «в гостиной между металлическими балками притаился экран для семейных киносеансов». При включении фильма, портьеры закрываются, свет автоматически гаснет, остается только дежурный торшер. При этом отмечается, что в доме нет ни одного телевизора.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

В обустроенной по авторскому проекту квартире еще никто не жил. А вся мебель и бытовая техника совершенно новая и остается при продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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