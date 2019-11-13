Домашний кинотеатр и настоящий камин: в Екатеринбурге продают эксклюзивный пентхаус за 25 миллионов
В Екатеринбурге продают пентхаус за 25 миллионов. Трехкомнатная квартира находится в жилом комплексе бизнес-класса на Фурманова на 21 этаже. В объявлении о продаже указано, что площадь пентхауса 138 квадратных метров. По мнению продавца, квартира идеально подходит для молодой семьи из четырёх человек. Дизайн разрабатывали специально для этого помещения.
Фото: N1.RU
- Данный авторский дизаин - проект вошел в шорт-лит международного независимого конкурса архитекторов и дизайнеров интерьеров всероссийской дизайнерской премии ADD Awards 2019, - написано в объявлении.
Фото: N1.RU
Высота потолка в гостиной составляет 6 метров. Именно поэтому здесь установили настоящий камин. А «в гостиной между металлическими балками притаился экран для семейных киносеансов». При включении фильма, портьеры закрываются, свет автоматически гаснет, остается только дежурный торшер. При этом отмечается, что в доме нет ни одного телевизора.
Фото: N1.RU
В обустроенной по авторскому проекту квартире еще никто не жил. А вся мебель и бытовая техника совершенно новая и остается при продаже.
ИСТОЧНИК KP.RU