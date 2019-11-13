Город во льду: в Екатеринбурге из-за скользких дорог за день произошло 135 ДТП
В Екатеринбурге за день произошло 135 ДТП. Из них три аварии с пострадавшими. Так много ДТП сегодня случилось из-за снегопада и скользких дорог.
Не пощадили скользкие дороги и общественный транспорт. За день произошло как минимум три аварии с участием автобусов и троллейбуса. К счастью никто из пассажиров не пострадал.
Напомним, завтра в Екатеринбурге ожидается похолодание до -14 градусов. И водителей предупреждают о сильном гололеде и снегопаде. Владельцев транспорта просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. А еще в эти дни желательно не выезжать на трассы без необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU