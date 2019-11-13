2019-11-13T19:18:21+03:00
Общество

Город во льду: в Екатеринбурге из-за скользких дорог за день произошло 135 ДТП

В трех авариях пострадали люди
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге за день произошло 135 ДТП. Из них три аварии с пострадавшими. Так много ДТП сегодня случилось из-за снегопада и скользких дорог.

Не пощадили скользкие дороги и общественный транспорт. За день произошло как минимум три аварии с участием автобусов и троллейбуса. К счастью никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, завтра в Екатеринбурге ожидается похолодание до -14 градусов. И водителей предупреждают о сильном гололеде и снегопаде. Владельцев транспорта просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. А еще в эти дни желательно не выезжать на трассы без необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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