Ехала на экзамены в УрГЮУ: на уральской трассе в жуткой аварии чуть не погибла сотрудница МВД

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-13T12:15:04+03:00

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На 73 километре трассы близ Режа произошло серьезное ДТП, в результате которого чуть не погибла сотрудника ОВД Алапаевска. Она на своей иномарке Kia не справилась с управлением из-за тяжелых погодных условий и вылетела в кювет, прямо в болото.

- В тот момент на участке дежурили лейтенант полиции Юрий Воронов и стажер Александр Бабушкин. Они увидели подозрительные следы тормозного пути, которые проходили через всю встречную полосу и заканчивались в кювете, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Они остановились и решили обследовать местность. В болоте они обнаружили иномарку, «нос» которой уже почти полностью скрылся из виду.

Девушку спасли инспекторы ГИБДД, которые оказались рядом. Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

- На окрик полицейских, есть ли кто внутри, отозвалась девушка-водитель. Она перепуганным голосом сообщила о ЧП и добавила, что вода потихоньку просачивается в салон, - добавил Горелых. – Ситуацию усугубляло то, что в воздухе чувствовался запах горючего, поэтому мог произойти взрыв.

И тогда инспекторы приступили к спасательной операции – через заднюю дверь, по колено в воде, они вытащили девушку из автомобиля. А для того, чтобы извлечь из болотного плена иномарку, сотрудники ГИБДД вызвали бригаду МЧС с тягачом.

- Помощь медиков, прибывших на место происшествия, к счастью, не потребовалась, серьезных травм пострадавшая не получила. Но жуткий страх и беспомощность от того, что отказался слушаться любимый «железный конь», конечно же, останутся в ее сознании надолго, - рассказал Горелых.

Оказалось, что 22-летняя Виктория ехала из Алапаевска в Екатеринбург на сессию в УрГЮУ, где учится на пятом курсе. Экзамены она, кстати, не пропустила.

ИСТОЧНИК KP.RU