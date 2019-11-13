2019-11-13T06:20:40+03:00
Происшествия

Огонь тушили 13 бригад: под Екатеринбургом на площади в 600 «квадратов» сгорела лесопилка

По данным МЧС, в огне никто не пострадал
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Минувшим вечером диспетчерам МЧС поступило тревожное сообщение из Березовского, что под Екатеринбургом. На улице Коммуны в 21:43 загорелась лесопилка – там вспыхнул цех деревообработки и пиломатериалы, которые хранились на открытой площадке. На место выехали 13 бригад пожарных.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Предварительная площадь пожара составила 600 «квадратов». Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня и интенсивности горения, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Борьбу с огнем усложняла удаленность водоисточника от очага пожара, для подачи воды была проложена магистральная линия от пожарного гидранта на расстояние 800 метров.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Для координации действий сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения. В 22:59 пожарные предотвратили угрозу распространения огня на соседние здания. По данным МЧС, в огне никто не пострадал.

Полностью потушить выгоревшую лесопилку удалось только к 03:00. Сейчас в ситуации разбираются пожарные дознаватели – они же устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпал снег – город застыл: из-за сильной непогоды Екатеринбург встал в километровые пробки
Екатеринбуржцы в исторический день рождения города могут бесплатно посетить 24 музея
Угрожал ложкой: в Нижнем Тагиле злоумышленник ограбил магазин сотовой связи
В Екатеринбурге ищут мужчину со шрамом на правой брови
На Урале хотят изменить законодательство, чтобы эвакуировать бесхозные машины, мешающие убирать снег
На окраине Нижнего Тагила поезд сбил женщину
В Екатеринбурге исчезнут гипермаркеты «Мегамарт»
В Екатеринбурге у строящегося дома обрушилась часть фасада
Как выглядит бессмертие увидели больше 40 тысяч человек: экспозиции Уральской биеннале бьют рекорды посещаемости
Что грозит за препятствие работе медработника: отвечает прокуратура
В Екатеринбурге студентов одного из вузов массово проверяют на туберкулез
В Екатеринбурге снова начнет ходить троллейбус №13
Урок экологии с роботом ВАЛЛ-И
В Екатеринбурге дорожное кольцо на Серафимы Дерябиной хотят озеленить за 4,1 миллиона
Робот ВАЛЛ-И научил екатеринбургских дошколят сортировать мусор
Отправили в тюрьму на семь лет: житель Астрахани снял в Екатеринбурге две квартиры, а потом продал без ведома владельцев
Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге окончательно вернули горожанам
Щенок хаски, которому живодеры отрубили лапу, обрел дом в Екатеринбурге
Свердловская прокуратура проверит воду в Исети, которая покрылась масляной пленкой
В уральском институте МЧС отравились курсанты
Фабрику-кухню УЗТМ на Уралмаше отреставрируют к декабрю 2023 года
Часть сотрудников «Уралхиммаша» с 2020 года будет работать четыре дня в неделю
Дорожники на полтора месяца закрывают центральную улицу Екатеринбурга
В Екатеринбурге заработал сервис московского такси
Свердловчанин оплатил 67 штрафов, чтобы продать дом
Екатеринбург - в тройке самых фотогеничных городов России
Жилой квартал «Мичуринский» на Широкой речке занял первое место в ТОП ЖК Свердловской области
«Не выспалась и приуныла»: в центре Екатеринбурга иномарка перевернулась на бок и продолжила лежать