Огонь тушили 13 бригад: под Екатеринбургом на площади в 600 «квадратов» сгорела лесопилка

СЕГОДНЯ 06:20 2019-11-13T06:20:40+03:00

По данным МЧС, в огне никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером диспетчерам МЧС поступило тревожное сообщение из Березовского, что под Екатеринбургом. На улице Коммуны в 21:43 загорелась лесопилка – там вспыхнул цех деревообработки и пиломатериалы, которые хранились на открытой площадке. На место выехали 13 бригад пожарных.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Предварительная площадь пожара составила 600 «квадратов». Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня и интенсивности горения, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Борьбу с огнем усложняла удаленность водоисточника от очага пожара, для подачи воды была проложена магистральная линия от пожарного гидранта на расстояние 800 метров.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Для координации действий сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения. В 22:59 пожарные предотвратили угрозу распространения огня на соседние здания. По данным МЧС, в огне никто не пострадал.

Полностью потушить выгоревшую лесопилку удалось только к 03:00. Сейчас в ситуации разбираются пожарные дознаватели – они же устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU