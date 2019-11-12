СЕГОДНЯ 20:11 2019-11-12T20:12:11+03:00

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Екатеринбуржцы в исторический день рождения города могут бесплатно посетить 24 музея. В столице Урала в следующий понедельник - 18 ноября пройдет акция «Огни Екатеринбурга: вечер музеев». Экспозиции будут работать в необычное время - с 18:00 до 22:00. Чтобы попасть в музей бесплатно, нужно заранее записаться на сайте мероприятия или в кассе музея непосредственно во время проекта.

- Дело в том, что за прошедшие десять лет проект достиг такой популярности, что количество желающих побывать в том или ином музее нередко превышает физические возможности площадки. Поэтому посещение экспозиций организовано в формате бесплатных экспресс-экскурсий по записи, чтобы избежать очередей и дать возможность участникам не просто увидеть выставки, а узнать много интересного от сопровождающих экскурсоводов, - объяснили организаторы.

В день акции посетители Музея изобразительных искусств смогут увидеть картину Маринуса ван Роймерсвале «Сборщики податей» из собрания Государственного Эрмитажа, которая сейчас «гостит» на Урале. Музей истории Екатеринбурга приглашает на флагманскую экскурсию «Небесный код Екатеринбурга. Ключ к прочтению», которая посвящена истории основания города и применяет впечатляющие мультимедийные технологии для максимального погружения в историю.

ИСТОЧНИК KP.RU