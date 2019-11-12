2019-11-12T16:00:33+03:00
Общество

Урок экологии с роботом ВАЛЛ-И

Сегодня состоялся урок экологической безопасности в детском саду № 125 на Шефской, который провели депутат городской Думы Екатеринбурга Алексей Вихарев, Супермен и робот ВАЛЛ-И
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Алексей Вихарев напомнил ребятам, к чему приводит беспечное отношение к мусоруАлексей Вихарев напомнил ребятам, к чему приводит беспечное отношение к мусору
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Сегодня, 12 ноября, состоялся урок экологической безопасности в детском саду № 125 на Шефской, который провели депутат городской Думы Екатеринбурга Алексей Вихарев, Супермен и робот ВАЛЛ-И. Они научили детей сортировать мусор, бережно относиться к природе и планете.

На занятии в рамках проекта «Береги планету» собрались 80 дошкольников. Они с нетерпением ждали появления героя мультфильма, отвечали на вопросы ведущего. Алексей Вихарев напомнил ребятам, к чему приводит беспечное отношение к мусору.

После того, как ребята справились с заданием, каждый из них получил значок «Защитник планеты»

После того, как ребята справились с заданием, каждый из них получил значок «Защитник планеты»

- Я сам как ответственный родитель понимаю, что детей нужно учить сознательно относиться к проблеме загрязнения природы с малых лет, - поясняет Алексей Вихарев. - Когда в нашей стране появятся мусороперерабатывающие заводы, эти ребята будут готовы правильно сортировать отходы. Они же смогут объяснить взрослым необходимость нового подхода. ВАЛЛ-И - это робот мусоросборщик, поэтому очень символично, что он прибыл к нам в Екатеринбург, где проходит мусорная реформа.

Единственный в России робот ВАЛЛ-И высотой около полутора метров превзошел ожидания дошколят. На гусеницах он легко подъехал к детям, поприветствовал, а также уточнил, в какое время и куда он попал. Рассказал голосом своего мультипликационного персонажа, что ждет планету, если мусор не перерабатывать.

Гости подарили дошкольному учреждению контейнер для раздельного сбора отходов. В веселой эстафете ребята тренировались сортировать мусор. Задача осложнялась тем, что детсадовцы еще не умеют читать, поэтому ориентиром для них были разные цвета на блоках контейнера. Детям, которые растерялись, помогали найти нужный отсек ведущий и Алексей Андреевич. После того как ребята справились с заданием, каждый из них получил значок «Защитник планеты» и сфотографировались на память с ВАЛЛ-И.

До нового года планируется провести 16 подобных встреч

До нового года планируется провести 16 подобных встреч

В рамках проекта «Береги планету» изначально депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев и робот ВАЛЛ-И планировали посетить 8 детских садов. Но по просьбам педагогов, количество уроков было увеличено. До нового года планируется провести 16 подобных встреч. После каникул, если удастся получить разрешение от Департамента образования Екатеринбурга, то уроки экологической безопасности пройдут в начальных классах школ Орджоникидзевского района.

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