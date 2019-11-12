«Фабрику-кухню УЗТМ» на Уралмаше отреставрируют к декабрю 2023 года
Прокуратура Орджоникидзевского района провела масштабную проверку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия.
Специалисты выяснили, что Фабрика-кухня УЗТМ, которая находится на Уралмаше, является собственностью Екатеринбургской академии современных искусств. При этом в обязанности вуза входил присмотр на памятником культуры – чего сделано не было.
- На фасадах имеются разрушения до кирпичного основания, нанесены вандальные рисунки, произведена замена оконных заполнений первого этажа с нарушением исторической растекловки и окраса, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Помимо этого, в некоторых местах здания полностью отсутствует крыша, а разбитые окна попросту затянуты пленкой. Также вся привузовая территория превратилась в помойку, ранее в помещении не раз случались пожары.
- Чтобы исправить его плачевное положение, нужно провести несколько ремонтно-реставрационных работ, - добавили в прокуратуре.
В связи с этим, прокуратура обратилась в суд с требованием обязать академию восстановить изначальный облик культурного памятника. На время реставрации часть здания обещали закрыть.
- На стадии рассмотрения гражданского дела часть собственников, чьи магазины располагаются на первом этаже здания, начала самостоятельно восстанавливать памятник, - сообщили в пресс-службе.
В итоге, суд обязал академию отреставрировать Фабрику-кухню УЗТМ до декабря 2023 года.
ИСТОЧНИК KP.RU