В уральском городе сгорел мебельный цех
К счастью, никто не пострадал
Пожар потушили за 15 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Это утро в Ирбите точно не выдалось добрым – на улице Логинова около 6:10 загорелся мебельный цех. К счастью, на тот момент он не работал, поэтому никого из людей там не оказалось.
- На площади в 20 «квадратов» полностью выгорела входная группа и двери подсобного помещения склада, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Тушить огонь выезжали девять спасателей на двух спецмашинах. Управились они за 15 минут, а уже в 7:05 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU