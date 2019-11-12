2019-11-12T08:16:15+03:00
Происшествия

В уральском городе сгорел мебельный цех

К счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Пожар потушили за 15 минутПожар потушили за 15 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Это утро в Ирбите точно не выдалось добрым – на улице Логинова около 6:10 загорелся мебельный цех. К счастью, на тот момент он не работал, поэтому никого из людей там не оказалось.

- На площади в 20 «квадратов» полностью выгорела входная группа и двери подсобного помещения склада, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Тушить огонь выезжали девять спасателей на двух спецмашинах. Управились они за 15 минут, а уже в 7:05 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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