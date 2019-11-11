Робот научит дошкольников Екатеринбурга собирать мусор раздельно

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-11T14:26:39+03:00

12 ноября в 11:00 в детском саду № 125 по адресу: ул. Шефская, 24б, состоится урок экологической безопасности в рамках проекта «Береги планету»

Изменить размер текста: A A

12 ноября в 11:00 в детском саду № 125 по адресу: ул. Шефская, 24б, состоится урок экологической безопасности в рамках проекта «Береги планету». Его проведут депутат городской Думы Екатеринбурга Алексей Вихарев и его помощник Валл-и, герой одноименного мультфильма. Робот в высоту человеческого роста умеет двигать головой, руками, он ездит на гусеницах и говорит. Голосом своего мультипликационного персонажа он расскажет детям о том, как защитить природу от загрязнения.

«Береги планету» - новый проект депутата Екатеринбургской городской Думы Алексея Вихарева и его команды, который направлен на экологическое воспитание самых юных граждан Орджоникидзевского района. Первый шаг в защите природы - раздельный сбор мусора для его последующей переработки и утилизации.

- Взрослые часто не понимают, зачем нужно сортировать мусор, почему нельзя выбрасывать лампочки, батарейки, стеклянные бутылки. Объясню на примерах, яблоко через пять дней станет удобрением для почвы, пластиковый пакет будет разлагаться 500 лет, стеклянная бутылка - 1000 лет. От мусора гибнут животные, рыбы и птицы, - поясняет Алексей Андреевич. - В России ежегодно производится более 70 миллионов тонн отходов, это огромная цифра. За полтора года таким количеством можно заполнить не только Орджоникидзевский район, но и весь Екатеринбург в целом.

«Береги планету» – новый проект депутата Екатеринбургской городской Думы Алексея Вихарева и его команды

Валл-и - реальная версия мультяшного персонажа, он был собран в Краснодаре. Робот управляется при помощи специальной панели. Он научит воспитанников детского сада сортировать отходы, заботиться о чистоте окружающей среды.

Чтобы новые знания дети не забыли, Валл-и подарит дошкольному учреждению контейнер для раздельного сбора мусора. Малыши смогут потренироваться разделять бумагу, пластик и прочие отходы. Каждый участник проекта получит на память значок «Защитник планеты», а также все желающие смогут сфотографироваться с роботом.

Всего запланировано в течение ноября 8 уроков по экологии, которые посетят более 500 детей.