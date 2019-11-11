Екатеринбургские кардиологи научились лечить обмороки у детей

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-11T10:28:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Кардиологи ДГКБ №11 Екатеринбурга научились лечить обмороки у детей – в больнице внедрен в практику комплекс специальных тестов, которые способны определить их причину. Медики называют их «Титл-тест».

- Это «золотой стандарт» в диагностике таких состояний. С помощью этой методики мы устанавливаем причину и механизм развития у 70% пациентов с обмороками неясного происхождения, - объяснил заведующий кардиоцентром при ДГКБ №11 Андрей Созонов.

Тилт-тест проводится на специальном поворотном столе, который перемещает больного из горизонтального положения в вертикальное и обратно.

- После пребывания в горизонтальном положении пациента с помощью автоматического механизма переводят в полувертикальное, что способствует запуску патологических рефлексов, приводящих к предобморочному состоянию или синкопу, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В этот момент происходит регистрация жизненных параметров, проанализировав которые, врачи устанавливают причину обморока.

В целом, по статистике, от 15% до 50% детей хотя бы раз падали в обморок. А детский кардиоцентр – единственное в городе место, где на высоком уровне занимаются обследованием, лечением и реабилитацией детей с заболеванием сердца и суставов.

ИСТОЧНИК KP.RU