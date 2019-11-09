2019-11-09T20:04:16+03:00
Звезды

В Екатеринбурге «Би-2» спели хит вместе с поклонницей

Группа выступила в «Экспо-Центре» [видео]
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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Музыкант поддержал поклонницуМузыкант поддержал поклонницуФото: Олег ГАЛИМОВ
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В субботу, 9 ноября, в Екатеринбурге проходит долгожданный концерт группы «Би-2». Посетители стали заполнять огромный зал задолго до начала выступления столичных звезд.

На концерте музыканты пригласили исполнить хит "Ангелы" одну из поклонниц, после чего вывели ее на сцену.

Девушка растрогалась от такого внимания, и тихо подпевала музыканту.

Б"Би-2" посвятили песню жительнице Екатеринбурге.Девушке стало плохо перед концертомОлег ГАЛИМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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