В центре Екатеринбурга схлестнулись четыре иномарки
Удивительно, но пострадавших нет
Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" в ВКонтакте
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В Екатеринбурге в 17:15 9 ноября на улице Малышева в районе пересечения с Сакко и Ванцетти столкнулись четыре иномарки.
Автомобили, среди которых были Mercedes, Infiniti, въехали друг в друга по инерции, получив значительные повреждения. Никто из людей в ДТП не пострадал.
Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" в ВКонтакте
На место аварии выезжали спецслужбы – МЧС, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. В первые полчаса после аварии на улице Малышева образовалась внушительная пробка. Однако сейчас движение на этом участке не затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU