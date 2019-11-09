В центре Екатеринбурга схлестнулись четыре иномарки

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-09T17:30:21+03:00

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В Екатеринбурге в 17:15 9 ноября на улице Малышева в районе пересечения с Сакко и Ванцетти столкнулись четыре иномарки.

Автомобили, среди которых были Mercedes, Infiniti, въехали друг в друга по инерции, получив значительные повреждения. Никто из людей в ДТП не пострадал.

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" в ВКонтакте

На место аварии выезжали спецслужбы – МЧС, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. В первые полчаса после аварии на улице Малышева образовалась внушительная пробка. Однако сейчас движение на этом участке не затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU