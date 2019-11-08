СЕГОДНЯ 19:03 2019-11-08T19:03:52+03:00

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На ремонт дорог в Екатеринбурге в 2020 году планируют потратить 478 миллионов рублей. Документы о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Реконструировать будут восемь улиц столицы Урала: Готвальда, Юлиуса Фучика, Белореченская от Шаумяна до Волгоградской, Луначарского от Малышева до Тверитина, Бардина от Ясной до Амундсена, Светлореченская от Объездной до Суходольской, Суходольская от Светлореченской до Евгения Савкова, Бебеля от Готвальда до Технической.

Ремонт сделают не только на проезжей части. Планируется, что рабочие заменят бордюры и обновят тротуары. Закончить работы должны к 30 сентября 2020 года. Деньги на это выделили не только городские власти, но и правительство РФ. Электронный аукцион по данной закупке проведут 20 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU