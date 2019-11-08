Обокрал 12 кредитных контор: екатеринбуржца, похитившего 4,5 миллиона рублей, отправили под суд
В Екатеринбурге под суд отправили 48-летнего жителя Невьянска, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Так, он украл больше 4,5 миллионов рублей. Все эти деньги принадлежали различным кредитным конторам.
- Для совершения краж он использовал людей из числа малообеспеченных граждан, которые не знали о его преступных намерениях, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Путем обмана он убеждал их оформить в этих конторах кредиты.
Часть документов, которые предоставлялись организациям для этой процедуры, были фиктивными. В обмен на заключение договора мужчина предлагал людям 10% их «доли».
- Так он обворовал 12 кредитных контор, сумма составила больше 4,5 миллионов рублей, - добавили в прокуратуре. – Сейчас дело направлено в Ленинский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU