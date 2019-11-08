Обокрал 12 кредитных контор: екатеринбуржца, похитившего 4,5 миллиона рублей, отправили под суд

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-08T12:47:27+03:00

Для этого он использовал других людей, которые не знали о его делах, и предлагал им 10%

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В Екатеринбурге под суд отправили 48-летнего жителя Невьянска, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Так, он украл больше 4,5 миллионов рублей. Все эти деньги принадлежали различным кредитным конторам.

- Для совершения краж он использовал людей из числа малообеспеченных граждан, которые не знали о его преступных намерениях, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Путем обмана он убеждал их оформить в этих конторах кредиты.

Часть документов, которые предоставлялись организациям для этой процедуры, были фиктивными. В обмен на заключение договора мужчина предлагал людям 10% их «доли».

- Так он обворовал 12 кредитных контор, сумма составила больше 4,5 миллионов рублей, - добавили в прокуратуре. – Сейчас дело направлено в Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU