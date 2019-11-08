2019-11-08T10:07:49+03:00
Общество

Свердловчанка задолжала по алиментам 610 тысяч и попала в тюрьму

Ее привлекали к административной ответственности, но это не помогло
Мария Трапезникова
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Женщина накопила долг в 610 тысяч рублейЖенщина накопила долг в 610 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхотурье под суд отправили местную жительницу, которая задолжала по алиментам больше 600 тысяч рублей. В октябре 2013 года, после развода, суд обязал ее каждый месяц платить ребенку ¼ часть от своей зарплаты.

- Но она официально никуда не устроилась, в службу занятости не обращалась и никакой другой помощи своему сыну не оказывала, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В связи с этим в апреле ее привлекли к административной ответственности. Однако даже после этого она не встала на путь исправления и продолжила копить долги. Тогда Верхотурский суд отправил ее в колонию общего режима на пять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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