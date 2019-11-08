«Поругались из-за отсутствия работы»: уральца отправили на 10 лет в тюрьму за убийство собственного сына

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-08T09:28:22+03:00

В семье не хватало денег, и это очень злило мужчину

Изменить размер текста: A A

В Новоуральске под суд отправили местного жителя Олега Ясакина, которого обвиняют в убийстве собственного сына. 24 августа он вместе с ним и своей супругой сидели на кухне их квартиры и распивали алкоголь.

На тот момент у сына не было работы, поэтому денег не хватало. Это очень злило Ясакина, и они сильно поссорились.

- Действовав умышленно, мужчина схватил кухонный нож и ударил сына в грудь, задев жизненно важные органы, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Спустя недолгое время потерпевший скончался на месте от большой кровопотери.

Сам Ясакин свою вину не признал. Новоуральский суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU