2019-11-08T09:55:13+03:00
Общество

Ради Универсиады в Екатеринбурге снесут здание старейшего хлебозавода

На его месте построят большой комбинат питания
Мария Трапезникова
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На месте старого хлебозавода построят современный комбинат питания, который будет кормить спортсменов и школьниковНа месте старого хлебозавода построят современный комбинат питания, который будет кормить спортсменов и школьниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ради проведения Универсиады Екатеринбург лишится старейшего хлебозавода, который сейчас находится на улице 8 Марта, 203. Его планируют снести для того, чтобы на месте пустыря построить большой комбинат питания.

- Согласно задаче, которую поставил перед нами Евгений Куйвашев, к январю мы должны иметь полную понятную схему питания, - рассказал глава города Александр Высокинский. – В следующем году спроектируем большой цех питания, который будет готовить по 50 тысяч порций в день. Надо сделать проект в течение следующего года, чтобы к 2021 году его построить.

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Какой бюджет на это рассчитывается, пока неизвестно. Новое здание будет работать по типу фабрики-кухни. С комбината еду, после приготовления, будут развозить по школьным столовым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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