Ради Универсиады в Екатеринбурге снесут здание старейшего хлебозавода
Ради проведения Универсиады Екатеринбург лишится старейшего хлебозавода, который сейчас находится на улице 8 Марта, 203. Его планируют снести для того, чтобы на месте пустыря построить большой комбинат питания.
- Согласно задаче, которую поставил перед нами Евгений Куйвашев, к январю мы должны иметь полную понятную схему питания, - рассказал глава города Александр Высокинский. – В следующем году спроектируем большой цех питания, который будет готовить по 50 тысяч порций в день. Надо сделать проект в течение следующего года, чтобы к 2021 году его построить.
Фото: Google Maps
Какой бюджет на это рассчитывается, пока неизвестно. Новое здание будет работать по типу фабрики-кухни. С комбината еду, после приготовления, будут развозить по школьным столовым.
ИСТОЧНИК KP.RU