2019-11-07T08:05:44+03:00
Происшествия

За десять месяцев преступность на Урале выросла на 5,4%

Половина из них – в категории «небольшой тяжести»
Мария Трапезникова
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На Урале за 10 месяцев повысился уровень преступностиНа Урале за 10 месяцев повысился уровень преступностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Свердловской области рассказала о преступности на территории региона за 10 прошедших месяцев – в период с января по октябрь. Так, за это время зарегистрировано 48 653 преступления. А это на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Половина всех преступлений – в категории небольшой тяжести, а 22% - тяжкие или особо тяжкие.

ГДЕ БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ

В общественных местах совершено 37,8% всех зарегистрированных преступлений. На улицах, в парках и скверах – чуть больше 11 тысяч преступлений, включая грабежи, кражи (их больше всего, почти пять тысяч) и разбои.

В городах и поселках городского типа совершено 43 382 преступления (89,2%), а в селах – 5 263 преступления. В результате этого погибло 537 человек и еще 750 причинен тяжкий вред здоровью.

ЧТО СТАЛО ОРУДИЕМ

С использованием банковских карт совершено 1 572 преступления, с помощью компьютеров – 877, через Интернет – 4 073, по сотовому телефону – 3 338. Больше половины всех преступлений в этой графе – кражи (53,9%). С хранением, распространением или изготовлением наркотиков связано 9,7% всех преступлений.

По словам прокуратуры, за 10 месяцев зарегистрировано 373 преступления, связанных с нарушением ПДД. Сюда же входит пункт «нетрезвое вождение». В 123 случаях погибли люди. Еще около 1 715 людей пойманы за рулем в нетрезвом виде.

Еще зафиксировано чуть больше тысячи фактов неуплаты алиментов. Около 16,9% людей, которые совершили преступления – женщины, 6,8% - несовершеннолетние.

Всего за 10 месяцев было расследовано 27 631 преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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