2019-11-06T15:05:45+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга снимают новую тротуарную плитку, уложенную две недели назад

Работы начинают только после 19:00
Мария Трапезникова
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Фото: Ксения Поль в FacebookФото: Ксения Поль в Facebook
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В центре Екатеринбурга – на перекрестке улиц ЛенинаМичурина – рабочие начали снимать новую плитку, которую положили пару недель назад, еще до снега. Об этом рассказали местные жители.

- Уже отковыривают новую плитку, которую положили две недели назад. А вы говорите – долговечный материал, сезонная коллекция, - написала Ксения Поль у себя в Facebook. – На автобусной остановке «Восточная» делают поребрики и бортики вокруг деревьев, но только ночью. Начинают задорно пилить гранит после 19:00. В снегу.

В городской администрации, вместе с тем, отметили, что работы на участке до сих пор продолжаются.

- Подрядчик самостоятельно организует работу на объекте. Ремонт должны закончить до середины декабря, - цитирует ngzt.ru пресс-службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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