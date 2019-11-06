2019-11-06T12:01:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у УК больше 300 тысяч за сломанный нос

Женщине сделали несколько операций, она больше года находится на лечении
Мария Трапезникова
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Пенсионерка сломала нос и сейчас, спустя год, до сих пор находится на леченииПенсионерка сломала нос и сейчас, спустя год, до сих пор находится на леченииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбурженка отсудила у своей УК больше 300 тысяч рублей из-за того, что сломала нос после падения с крыльца. Несчастный случай произошел в ноябре 2018 года, когда женщина возвращалась домой.

- Сама пенсионерка уверена, что это произошло из-за отсутствия освещения, а также аварийного состояния нижней ступеньки крыльца, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Чуть позже женщине диагностировали перелом носа, ушибленные раны лица и левого колена, а также травму нижнего века. Ее сразу направили на лечение, которое продолжается до сих пор – ей предстоит еще одна операция.

В феврале этого года пенсионерка обратилась в суд с требованием возместить ей полученный ущерб и все расходы на лечение. Она запросила у УК 320,6 тысяч рублей, ответчик с этим не согласился.

- Суд установил, что на УК действительно лежала обязанность по надлежащему обеспечению освещения на входной группе в подъезд на территории дома, - добавили в Облсуде. – А этого выполнено не было.

Таким образом, суд обязал УК выплатить пенсионерке больше 320 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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