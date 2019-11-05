2019-11-05T18:51:44+03:00
Общество

Алексей Федорченко начал снимать фильм про Кавказ в заброшенной больнице в Зеленой роще

«Большие змеи Улли-Кале» покажут отношения России и Кавказа
Алина СУРИНА
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Фото: личная страница Алексея Федорченко в FacebookФото: личная страница Алексея Федорченко в Facebook
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В заброшенной больнице в Зеленой роще начали снимать фильм про Кавказ. Автор картины «Большие змеи Улли-Кале» - уральский режиссер Алексей Федорченко. О начале съемок он написал на своей странице в Facebook. В фильме расскажут об отношениях России и Кавказа.

- Они любят, они ненавидят, они обманывают, они хотят изменить друг друга и хотят подчинить навсегда, они убивают друг друга, они растят общих детей. Их имена - Россия и Кавказ, - так описывают фильм на сайте кинокомпании «29 февраля».

Алексей Федорченко режиссер, продюсер и автор сценария трагикомедии «Большие змеи Улли-Кале». Планируется, что закончат работать над картиной в следующем году. Съемки пройдут в столице Урала и на Кавказе.

Добавим, что один из последних фильмов Алексея Федорченко «Война Анны» стал лучшей российской картиной на кинопремии «Ника». Фильм также получил специальный диплом «Кинотавра» и завоевал трех «Белых слонов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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