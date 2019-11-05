Екатеринбургские врачи научились лечить ожоги струями воды

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-05T11:34:05+03:00

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В ГКБ № 40 Екатеринбурга внедрили систему VERSAJET, которая позволяет ускорить процесс лечения ожогов благодаря струям воды. Новая технология позволяет объем двух операций выполнить за один раз и один наркоз, что лучше для пациента. Также сокращаются время закрытия раны и общие затраты на лечение.

- Теперь вместо механического воздействия на некротические ткани очистка пораженной поверхности кожи идет с помощью жидкости (физраствора или дистиллированной воды), под сильным давлением. Пульсирующая струя со скоростью подачи до 100 км\ч (это больше, чем скорость поезда метро) по силе воздействия сравнима с ножом или скальпелем. В отличие от металлического инструмента, жидкость более избирательно и щадяще воздействует на ожоговую рану, - отмечают специалисты.

Первым пациентом, получившим специализированную медпомощь по этой технологии в ожоговом отделении ГКБ 40, стал молодой мужчина. Он провалился в колодец системы водообеспечения. От ожогов паром и горячей водой пострадали ноги. Было поражено 30% поверхности тела. К моменту операции пациент две недели пролежал в ожоговом реанимационном отделении и процесс выздоровления мог затянуться на неопределенное время.

Плохо заживали глубокие ожоги. Теперь, после вмешательства, у оперировавшего его врача Михаила Птухина более оптимистичный прогноз. Скоро тяжелый больной встанет на ноги.

- Ежегодно в отделении пролечивается свыше 500 пострадавших от ожогов, каждый третий из них требует оперативного лечения, каждый пятый поступает с изначально инфицированными ожогами. Именно у пациентов этой группы был высок риск «залежаться» в больнице. Среди всех хирургических отделений в ожоговом наиболее длительные сроки госпитализации: до 1-2 месяцев, - рассказывает главный комбустиолог Екатеринбурга Дмитрий Шуварин.

ИСТОЧНИК KP.RU