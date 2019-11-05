2019-11-05T11:41:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге разведчики в бронежилетах и масках вышли на Вайнера, чтобы подарить девушкам цветы

Таким способом они отметили День военного разведчика
Евгений Стоянов
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Девушки врученным цветам были радыДевушки врученным цветам были радыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 8 разведчиков Центрального военного округа дарили женщинам цветы на улице Вайнера. Таким необычным способом разведчики решили напомнить о своем профессиональном празднике, который в России отмечается 5 ноября.

Завидев суровых военных в бронежилетах и балаклавах, девушки были мягко говоря удивлены. Но увидев в руках разведчиков уральские розы, начинали улыбаться.

К Вайнера военные приехали на автобусе Фото: Алексей БУЛАТОВ

К Вайнера военные приехали на автобусеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Данная акция посвящена любимым женам, дочерям и сестрам, ждущим своих мужей, отцов и братьев со службы. Акция «Открытые сердца» подчеркивает трепетность чувств, бескрайнюю благодарность и уважение по отношению к слабой половине человечества, которые не скрыть под маской, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ЦВО.

У каждого разведчика было по 10 роз Фото: Алексей БУЛАТОВ

У каждого разведчика было по 10 розФото: Алексей БУЛАТОВ

Розы дарили не только взрослым, но и детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Розы дарили не только взрослым, но и детямФото: Алексей БУЛАТОВ

Военные были в бронежилетах и разгрузках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные были в бронежилетах и разгрузкахФото: Алексей БУЛАТОВ

Разведчики шли "двойками" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разведчики шли "двойками"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушки были рады цветам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушки были рады цветамФото: Алексей БУЛАТОВ

День военного разведчика отмечается в России с 2006 года. Праздник установлен, чтобы возродить отечественные воинские традиции и повысить престиж военной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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