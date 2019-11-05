В Екатеринбурге разведчики в бронежилетах и масках вышли на Вайнера, чтобы подарить девушкам цветы
В Екатеринбурге 8 разведчиков Центрального военного округа дарили женщинам цветы на улице Вайнера. Таким необычным способом разведчики решили напомнить о своем профессиональном празднике, который в России отмечается 5 ноября.
Завидев суровых военных в бронежилетах и балаклавах, девушки были мягко говоря удивлены. Но увидев в руках разведчиков уральские розы, начинали улыбаться.
К Вайнера военные приехали на автобусеФото: Алексей БУЛАТОВ
- Данная акция посвящена любимым женам, дочерям и сестрам, ждущим своих мужей, отцов и братьев со службы. Акция «Открытые сердца» подчеркивает трепетность чувств, бескрайнюю благодарность и уважение по отношению к слабой половине человечества, которые не скрыть под маской, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ЦВО.
У каждого разведчика было по 10 розФото: Алексей БУЛАТОВ
Розы дарили не только взрослым, но и детямФото: Алексей БУЛАТОВ
Военные были в бронежилетах и разгрузкахФото: Алексей БУЛАТОВ
Разведчики шли "двойками"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Девушки были рады цветамФото: Алексей БУЛАТОВ
День военного разведчика отмечается в России с 2006 года. Праздник установлен, чтобы возродить отечественные воинские традиции и повысить престиж военной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU