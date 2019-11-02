В Невьянске почти 300 домов на четыре часа остались без электричества

СЕГОДНЯ 20:08 2019-11-02T20:12:17+03:00

Люди сидели без света из-за замыкания на трансформаторной будке: Фото: "Инцидент-Невьянск"

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В Невьянске из-за короткого замыкания в трансформаторной будке почти 300 домов остались без света.

Как писали пользователи в группе «Инцидент-Невьянск», ЧП произошло около 16 часов.

Как рассказали в МЧС, устранить последствия аварии удалось лишь к 20:23.

- Аварийно-восстановительные бригады филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» завершили работы по восстановлению энергоснабжения жителей Невьянска. Потребители обеспечены электроэнергией в полном объеме, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU