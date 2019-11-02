В Невьянске почти 300 домов на четыре часа остались без электричества
Причиной инцидента стало замыкания в трансформаторной будке
Люди сидели без света из-за замыкания на трансформаторной будке: Фото: "Инцидент-Невьянск"
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В Невьянске из-за короткого замыкания в трансформаторной будке почти 300 домов остались без света.
Как писали пользователи в группе «Инцидент-Невьянск», ЧП произошло около 16 часов.
Как рассказали в МЧС, устранить последствия аварии удалось лишь к 20:23.
- Аварийно-восстановительные бригады филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» завершили работы по восстановлению энергоснабжения жителей Невьянска. Потребители обеспечены электроэнергией в полном объеме, - рассказали в региональном ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU