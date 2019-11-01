В Нижнем Тагиле разыскивают злоумышленников ограбивших магазин бытовой техники

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-01T18:38:50+03:00

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В Нижнем Тагиле банда воров атаковала магазин бытовой техники на улице Фрунзе. Схему ограбления злодеи придумали заранее: один из них отвлекал продавца разговорами, а другой снял магнитный замок с товара и похитил его. Добычей криминального дуэта стал ноутбук за 70 тысяч рублей.

- В дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» поступило заявление от сотрудников магазина бытовой техники и электроники, расположенного по улице Фрунзе, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

За дело взялась городская полиция. Стражи порядка сообщили приметы налетчиков: один из них был одет в спортивную черную куртку, черные штаны и темно-синюю кепку, второй был в черном пальто и в черной кепке. Оба худые и высокие.

Все, кто видел молодых людей, похожих на грабителей – могут позвонить в полицию по телефонам 3435-97-64-02 или 02, с сотового набирайте – 102.

ИСТОЧНИК KP.RU