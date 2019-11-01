В Екатеринбурге умер легендарный босоногий Тарзан: ищем родственников мужчины

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-01T14:35:42+03:00

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В Екатеринбурге скончался босоногий бегун Сергей Зобнин, более известный в городе как Тарзан. Сергею было около 60 лет, его часто видели на улицах уральской столицы без обуви и в коротких шортах. Лишь зимой в минусовую температуру он надевал кроссовки.

Сергей умер 18 октября в ГКБ № 23. Сейчас он находится в морге судебно-медицинской экспертизы. О жизни легендарного Тарзана почти ничего неизвестно, но летом 2018 года он дал интервью The Village:

- Раньше я работал в милиции. У меня северный стаж — начинал в Екатеринбурге, но чтобы скорее выйти на пенсию, перевелся в Норильск, где год шел за два. Там прожил десять лет — в 1995 вышел на пенсию и вернулся в Екатеринбург.

У меня в трех районах жилье. Есть квартира на Ботанике, есть на ВИЗе, есть в Пионерском районе. Раньше там жили квартиранты, но во время кризиса все съехали. С тех пор — с 2009 года — я стал каждый день бегать между квартирами. Каждую ночь меняю место сна, потому что мне так интереснее. Сегодня спал на Белореченской, сейчас еду на Сулимова, - рассказывал Зобнин.

Сейчас соседи Сергея ищут его родственников, чтобы те оплатили похороны. Если никто оплатит похороны, погребением займется государственное бюро ритуальных услуг. В этом случае Сергея похоронят как неопознанного.

Если вы знали Сергея или являетесь его родственников, звоните в редакцию "КП-Екатеринбург" по номеру +7(343) 237-25-51.

ИСТОЧНИК KP.RU