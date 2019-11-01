В Екатеринбурге нашли тело женщины на козырьке подъезда
В Екатеринбурге нашли тело женщины на козырьке подъезда. Это возле дома на улице Бардина, 40. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте». Пользователи сообщают, что женщина была одета в верхнюю одежду. На месте работала полиция. В СКР факт смерти пострадавшей подтвердили.
- Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга и Следственный комитет по Свердловской области проводят доследственную проверку по факту обнаружению тела женщины возле одного из домов. Признаков насильственной и криминальной смерти не обнаружено, - прокомментировали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Сейчас следователи проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU