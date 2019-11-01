2019-11-01T12:20:10+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело женщины на козырьке подъезда

На месте работает полиция. Следов насильственной смерти не обнаружено
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте»Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте»
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге нашли тело женщины на козырьке подъезда. Это возле дома на улице Бардина, 40. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте». Пользователи сообщают, что женщина была одета в верхнюю одежду. На месте работала полиция. В СКР факт смерти пострадавшей подтвердили.

- Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга и Следственный комитет по Свердловской области проводят доследственную проверку по факту обнаружению тела женщины возле одного из домов. Признаков насильственной и криминальной смерти не обнаружено, - прокомментировали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сейчас следователи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВИЗ-Сталь провела месячник гражданской защиты
Легенда бокса Рой Джонс-младший проведет боксерское шоу в Екатеринбурге
Разводов стало больше, а свадеб – меньше: опубликована статистика бракосочетаний в Свердловской области
Вывозят днем и ночью: в Екатеринбурге коммунальщики отчитались об уборке снега
«Должен был встретить жену»: в Екатеринбурге таинственно пропал мужчина со шрамом
В Екатеринбурге появилась яблоневая аллея с космическими скамейками
Испорченный вечер за 12 тысяч: организаторы концерта Scorpions объяснили, почему обладатели VIP мест не увидели звезд
Пять современных пешеходных переходов через железнодорожные пути будет построено на СвЖД до конца 2019 года
Скандальный рэпер Face изменил программу выступления в Екатеринбурге, чтобы на концерт пришли школьники
После праздников в Екатеринбург придет потепление
Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций LTE в России
В Нижнем Тагиле школьникам подарили еще неделю каникул
Екатеринбурженка отсудила 340 тысяч за травмы в ДТП
Екатеринбуржца отправили на обязательные работы за долги по алиментам
Следят за ситуацией круглосуточно: свердловские спасатели объявили режим «повышенной готовности»
В центре Екатеринбурга перекрыли движение трамваев
Мэрия Нижнего Тагила наградила лучших тренеров
Снег в Екатеринбурге будут убирать круглосуточно