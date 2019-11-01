СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-01T12:20:10+03:00

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В Екатеринбурге нашли тело женщины на козырьке подъезда. Это возле дома на улице Бардина, 40. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте». Пользователи сообщают, что женщина была одета в верхнюю одежду. На месте работала полиция. В СКР факт смерти пострадавшей подтвердили.

- Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга и Следственный комитет по Свердловской области проводят доследственную проверку по факту обнаружению тела женщины возле одного из домов. Признаков насильственной и криминальной смерти не обнаружено, - прокомментировали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сейчас следователи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU