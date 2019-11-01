В Нижнем Тагиле школьникам подарили еще неделю каникул

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-01T09:57:29+03:00

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В школах Нижнего Тагила осенние каникулы продлили еще на одну неделю. Такое решение принял заместитель градоначальника по вопросам социальной политики Валерий Суров.

Причиной решения стало повышение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в конце октября.

Ранее на карантин закрыли школы № 100, 81, 80, 10, 20 и 21, а также гимназия №18 и Центр образования №1. Кроме этого, временно не работают из-за вспышки ОРВИ два дошкольных учреждения.

Напомним, что в третьей декаде октября в Нижнем Тагиле зафиксирован повышенный уровень заболевания пневмонией, который превысил средний по области в 1,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU