В Екатеринбурге за 75 миллионов продают купеческую усадьбу
В Екатеринбурге выставили на продажу старинную усадьбу. Она находится на перекрестке улиц Чапаева – Декабристов и стоит 75 миллионов рублей. Кстати, рядом со зданием находится участок, где будут строить ледовую арену УГМК.
- Площадь участка – 1 899 квадратных метров, а высота потолков – 3 метра, - уточняется в объявлении, опубликованном на сайте N1.RU.
Рядом с участком будут строить ледовую арену УГМК. Фото: Яндекс.Карты
Раньше в этой усадьбе жил Михаил Нуров – городской голова и купец. Здание было построено в первой половине XIX века. В настоящее время от усадьбы остался только этот дом, вытянутые вдоль проспекта флигель и ограда, а также хозяйственная постройка во дворе.
Стилистически все элементы принадлежат эклектике, однако монументальная колоннада ограды выдержана в стиле классицизма.
ИСТОЧНИК KP.RU