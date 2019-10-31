2019-10-31T09:53:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 75 миллионов продают купеческую усадьбу

Здание было построено в первой половине XIX века
Мария Трапезникова
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Усадьба принадлежала известному купцу. Фото: N1.RUУсадьба принадлежала известному купцу. Фото: N1.RU
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В Екатеринбурге выставили на продажу старинную усадьбу. Она находится на перекрестке улиц Чапаева – Декабристов и стоит 75 миллионов рублей. Кстати, рядом со зданием находится участок, где будут строить ледовую арену УГМК.

- Площадь участка – 1 899 квадратных метров, а высота потолков – 3 метра, - уточняется в объявлении, опубликованном на сайте N1.RU.

Рядом с участком будут строить ледовую арену УГМК. Фото: Яндекс.Карты

Рядом с участком будут строить ледовую арену УГМК. Фото: Яндекс.Карты

Раньше в этой усадьбе жил Михаил Нуров – городской голова и купец. Здание было построено в первой половине XIX века. В настоящее время от усадьбы остался только этот дом, вытянутые вдоль проспекта флигель и ограда, а также хозяйственная постройка во дворе.

Стилистически все элементы принадлежат эклектике, однако монументальная колоннада ограды выдержана в стиле классицизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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