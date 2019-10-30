СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-30T18:56:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловская полиция рассказала, как не стать жертвой мошенников. По словам специалистов, мошенники придумывают все более изощренные способы обмана, например, представляются сотрудниками службы безопасности банков. С начала года на территории Среднего Урала зарегистрировано 4187 преступлений. Часто мошенники действуют через интернет - 1175 эпизодов, и звонки по сотовым телефонам - 1322 факта.

- Средний Урал столкнулся с реальной проблемой всплеска проявлений мошеннических действий в отношении граждан, в том числе пожилого возраста. Разновидностей обмана людей в последнее время стало столько, что трудно сосчитать. Любители легких денег практически в режиме онлайн придумывают новые современные схемы, как облапошить доверчивое население, - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Как рассказали специалисты, аферисты, как правило, четко знают, как повлиять на человека, чтобы он потратил деньги. В итоге люди приобретают БАДы, медицинские приборы, лекарства, бытовую технику по завышенным ценам.

- Через определенное время покупателям, которые втридорога приобрели то, что в магазине или аптеке стоит в разы дешевле, вновь звонят дельцы. На этот раз они предлагают своим жертвам вернуть потраченные средства, для чего необходимо перечислить через банк определенную сумму. Не подозревающие подвоха люди опять отдают безвозратно сбережения.

Для предотвращения преступлений с участием пожилых людей сотрудники полиции проводят совместную работу с банками. Если пенсионер приходит снимать крупную сумму денег, то с ним проводится собеседование, и во всех подозрительных случаях вызываются представители МВД, - рассказал руководитель отделения по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска (УУР) ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Илья Батанов.

ГУ МВД по Свердловской области рекомендует гражданам быть более осторожными и внимательными, соблюдать ряд правил.

Например, нельзя открывать дверь незнакомым людям, даже если они представляются работниками специальных служб.

Не соглашайтесь на приглашения принять участие в розыгрыше призов, купить чудодейственные лекарства, приборы или дешевые вещи и продукты.

Тем более не получайте сомнительный приз лотереи, в которой Вы не принимали участие!

Не доверяйте информации, если сообщают, что родственник попал в беду, поэтому нужна крупная сумма денег для его «спасения».

Не верьте информации, полученной от случайных лиц, что у вас или у родственника обнаружена опасная болезнь, нужны деньги на лечение или покупку дорогостоящих лекарств.

Отказывайтесь от предложений по снятию порчи или сглаза, погадать, предсказать будущее.

При любой подозрительной ситуации вызывайте полицию или звоните по круглосуточному телефону доверия.

Для предотвращения подобного рода мошенничеств сотрудники полиции приняли участие в проекте «Безопасный интернет», где был сформированы предложения для рассмотрения Законодательным собранием. Кроме того сейчас они взаимодействуют с Министерством социального развития в реализации комплексной программы «Школа пожилого возраста».

ИСТОЧНИК KP.RU