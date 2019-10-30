СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-30T17:34:40+03:00

Установить их планируется в следующем году

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В Екатеринбурге появятся светофоры, останавливающие машины «лазерной стеной». Установить их планируется в следующем году. «Лазерная стена» проецируемая на проезжую часть будет предупреждать водителей о приближении к пешеходному переходу. Об этом сегодня на площадке VI Международного форума 100+ Forum Russia рассказал начальник центра промышленного дизайна АО «ПО «УОМЗ» Сергей Шашмурин.

- Мы проходим проектный этап. После него начнётся оптимизация всех решений, постановка на серийное производство, - рассказал Сергей Шашмурин.

Чтобы посмотреть, как сработает «лазерная стена» планируют установить 8-10 светофоров на пару перекрестков центральных улиц города. Работать лазер будет в автоматическом режиме. Конструкторы, создавшие «умные» светофоры надеются, что их задумка снизит количество ДТП на регулируемых пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU