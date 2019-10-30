2019-10-30T17:34:40+03:00
Общество

В Екатеринбурге появятся светофоры, останавливающие машины «лазерной стеной»

Установить их планируется в следующем году
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге появятся светофоры, останавливающие машины «лазерной стеной». Установить их планируется в следующем году. «Лазерная стена» проецируемая на проезжую часть будет предупреждать водителей о приближении к пешеходному переходу. Об этом сегодня на площадке VI Международного форума 100+ Forum Russia рассказал начальник центра промышленного дизайна АО «ПО «УОМЗ» Сергей Шашмурин.

- Мы проходим проектный этап. После него начнётся оптимизация всех решений, постановка на серийное производство, - рассказал Сергей Шашмурин.

Чтобы посмотреть, как сработает «лазерная стена» планируют установить 8-10 светофоров на пару перекрестков центральных улиц города. Работать лазер будет в автоматическом режиме. Конструкторы, создавшие «умные» светофоры надеются, что их задумка снизит количество ДТП на регулируемых пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое уральцев отправятся в колонию из-за кражи имущества на 300 тысяч
В Екатеринбурге на площади Обороны в декабре посадят яблони и липы
Свердловская полиция рассказала, как не стать жертвой мошенников
На «Ночи искусств» екатеринбуржцы получат «Золотую маску»
Выволок на улицу и поджог: на Урале будут судить парня, убившего инвалида
Таксиста, неоправданно увеличившего стоимость поездки, уволили в Екатеринбурге
Татьяна Мерзлякова рассказала, чем займется в Совете по правам человека при Президенте
Холдинг «РЖД» обеспечит безлимитный бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
Власти Екатеринбурга за 77 тысяч отреставрируют «Черный тюльпан»
«Крынки»: участники автоэкспедиции освоили гончарное мастерство в Нижних Таволгах
Уральцы стали реже жениться
Под Екатеринбургом за 49 миллионов продают участок бывшего пионерлагеря
«Частники» выжили с остановки: в Екатеринбурге автобус №76 меняет конечную
Из Екатеринбурга запускают рождественские рейсы в Барселону
В «Башне Исеть» вырастет число апартаментов, появится новый ресторан и премиальный фитнес-клуб сети Encore Fitness
В Нижнем Тагиле под суд отправили грабителей, которые украли из банкоматов восемь миллионов
Спасатели бьют тревогу: на Урал обрушится снежная метель