2019-10-28T16:23:31+03:00
Звезды

Дочь Пескова вышла в свет в одежде от «Мисс-Екатеринбург»

София Никитчук похвасталась вип-клиентом на страничке своего дизайнерского магазина
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Instagram @nikiso_brandФото: Instagram @nikiso_brand
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Бывшая «Мисс Екатеринбург» София Никитчук уже несколько лет покоряет столицу не только как модель, но и как дизайнер. Не так давно уральская красавица запустила свою линейку одежды. И надо признать, тут Никитчук уже имеет успех. Одной из вип-клиенток екатеринбурженки стала дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Лиза Пескова вышла в свет в черном кожаном костюме от «Мисс Екатеринбург». Девушка показалась в наряде из магазина на дне рождении Алеси Кафельниковой, дочери известного теннисиста Евгений Кафельникова.

- На дне рождении Алеси Кафельниковой прекрасная Лиза Пескова была в нашем умопомрачительном комплекте из эко-кожи в черном цвете. В таком образе Вы можете блистать на любом мероприятии, - похвасталась София Никитчук на странице магазина в Instagram.

Напомним, София Никитчук стала обладательницей короны конкурса «Мисс Екатеринбург» в 2014, а после завоевала титул «Мисс Россия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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