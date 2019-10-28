Уральских букмекеров оштрафовали на полмиллиона из-за плохой охраны

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-28T15:04:02+03:00

В Первоуральске букмекеров оштрафовали на 500 тысяч из-за плохой охраны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение пытались оспорить, но в итоге его оставили без изменений

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В Первоуральске букмекерскую контору оштрафовали на полмиллиона рублей за плохую охрану. Такое решение было вынесено после проверки в апреле этого года.

- Оказалось, что в пункте приема ставок букмекерской конторы юрлицом не обеспечена личная безопасность участников азартных игр, иных посетителей игорного заведения во время их нахождения в помещении, - добавили в пресс-службе Облсуда.

После этого контору обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Букмекеры подали апелляцию и пытались оспорить решение, но его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU