Уральских букмекеров оштрафовали на полмиллиона из-за плохой охраны
Решение пытались оспорить, но в итоге его оставили без изменений
В Первоуральске букмекеров оштрафовали на 500 тысяч из-за плохой охраныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске букмекерскую контору оштрафовали на полмиллиона рублей за плохую охрану. Такое решение было вынесено после проверки в апреле этого года.
- Оказалось, что в пункте приема ставок букмекерской конторы юрлицом не обеспечена личная безопасность участников азартных игр, иных посетителей игорного заведения во время их нахождения в помещении, - добавили в пресс-службе Облсуда.
После этого контору обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Букмекеры подали апелляцию и пытались оспорить решение, но его оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU