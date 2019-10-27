Мужчина пытался ограбить офис микрозаймов в Екатеринбурге

27 Окт. 11:50 2019-10-27T11:50:02+03:00

С места преступления нападавший сразу же сбежал

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В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на офис микрозаймов. Инцидент случился на Уралмаше утром, 27 октября. Нападавший ворвался в пункт, который находится на пересечении улицы Ломоносова и Победы, и вскоре скрылся. Сейчас там работает полиция.

- Полицейские в рамках следственно-оперативных мероприятий опрашивают персонал пункта микрозаймов, устанавливают очевидцев происшествия. В действиях злоумышленника усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статей 162 УК РФ (разбой). Обстоятельства инцидента устанавливаются, — рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Если преступника поймают, ему может грозить тюрьма до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU