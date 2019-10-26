Спасти не удалось: на ВИЗе из окна выпала женщина

26 Окт. 16:40 2019-10-26T16:40:01+03:00

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Сегодня днем в одном из домов на ВИЗе, по улице Викулова, произошла трагедия: из окна выпала женщина. Приехавшим на место медикам спасти ее не удалось. Пока что личность и возраст погибшей не установлены.

- Криминала в произошедшем нет. В настоящее время признаков насильственной смерти на теле гражданки не установлено, обстоятельства случившегося устанавливаются. Следователем СКР Верх-Исетского района совместно с сотрудниками полиции проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев,- рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Для того, чтобы установить точную причину гибели, тело погибшей женщины отправили на судмедэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU