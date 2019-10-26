Спасти не удалось: на ВИЗе из окна выпала женщина
Сегодня днем в одном из домов на ВИЗе, по улице Викулова, произошла трагедия: из окна выпала женщина. Приехавшим на место медикам спасти ее не удалось. Пока что личность и возраст погибшей не установлены.
- Криминала в произошедшем нет. В настоящее время признаков насильственной смерти на теле гражданки не установлено, обстоятельства случившегося устанавливаются. Следователем СКР Верх-Исетского района совместно с сотрудниками полиции проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев,- рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Для того, чтобы установить точную причину гибели, тело погибшей женщины отправили на судмедэкспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU