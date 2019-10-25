В Екатеринбурге ищут новых хозяев полицейским собакам-пенсионерам
Немецких овчарок отстраняют от службы из-за возраста
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
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В Екатеринбурге ищут новых хозяев полицейским собакам-пенсионерам. Трех немецких овчарок отстраняют от службы из-за возраста. Собак зовут Ф-Г Шкода, Яросси из ДА и Яна.
- Немецкие овчарки восьми и двенадцати лет, пол суки, чепрачного окраса. Жизнерадостные, очень добрые и верные друзья. Подлежат списанию из органов внутренних дел по достижению ими предельного возраста на службе. Привиты и ждут нового хозяина, - рассказали в пресс-слубжбе ГУ МВД России по Свердловской области.
Все интересующие вопросы можно задать Марии, по телефону 8-950-191-40-83.
ИСТОЧНИК KP.RU