2019-10-25T15:21:14+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге будут судить акушера-гинеколога, которую обвиняют в смерти роженицы

Из-за ее неправильных действий у женщины началось сильное кровотечение и остановилось сердце
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге под суд отправили акушера-гинеколога, из-за которого погибла молодая роженицаВ Екатеринбурге под суд отправили акушера-гинеколога, из-за которого погибла молодая роженицаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Свердловской области отправила под суд акушера-гинеколога, которую обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности». В феврале этого года в Нижних Серьгах врач принимала роды у будущей мамы.

- Она неправильно выбрала тактику ведения третьего периода родов пациентке и не оказала надлежащую медицинскую помощь. Это и убило женщину, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Оказывается, врач неправильно провела потягивание за пуповину – это привело к полному вывороту матки у пациентки. После этого она неправильно диагностировала признаки отделения последа.

- Единственно правильным методом лечения выворота является быстрое вправление матки под адекватной анестезией, - добавили в прокуратуре. – Однако врач ничего жизнеугрожающего в этом не увидела. Хотя, в силу своего профессионального опыта, могла и заметить.

Медпомощь была оказала роженице только спустя четыре часа бригадой, которая приехала из другой больницы. За это время у женщины открылось сильное кровотечение и остановилось сердце. На акушера завели уголовное дело и передали в суд.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в четверг, 31 октября, в здании регионального управления на Щорса,18 пройдет личный прием граждан. На нем все желающие смогут задать вопросы о ходе расследований уголовных дел и проверок, связанных с врачебными ошибками. Вопросы можно будет задать напрямую главе регионального СК Михаилу Богинскому и председателю некоммерческого партнёрства «Медицинская Палата Свердловской области» Феликсу Бадаеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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