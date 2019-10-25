На Широкой Речке ради строительства деревни для «айтишников» расширят несколько улиц

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-25T12:06:44+03:00

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В Екатеринбурге в районе Широкой Речки собираются построить новый офисный городок, который по-другому еще называют IT-деревней. Не так давно завершились общественные обсуждения этого проекта.

В них поучаствовали всего три человека. Так, один выступил против строительства, а еще двое заметили, что идея хорошая, но для ее реализации нужно будет подвести к городку дороги и регулярный общественный транспорт.

Границы, в которых будут строить деревню. Фото: проектная документация

- Проектом планировки территории предусмотрена реконструкция улицы Малопрудной по четыре полосы движения (по две в каждом направлении). По улице Верхнемакаровская предусмотрено по четыре полосы движения (по две в каждом направлении), - отмечается в итоговых документах, опубликованных на официальном портале Екатеринбурга. – Улица Проектируемая-1 предполагает по три полосы движения в каждом направлении.

Напомним, что сама деревня будет находиться в границах улиц Малопрудная – Пихтовая – Верхнемакаровская. Там должны построить садик на 150 мест, школу на 500 мест и общежитие на 150 мест. А также центр подготовки скалолазов и альпинистов и спортивный центр.

Фото: проектная документация

Строительство планируют закончить к 2030 году.

ИСТОЧНИК KP.RU