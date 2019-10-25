Эксперты определили главную проблему в здравоохранении на Урале

25 Окт. 10:49 2019-10-25T10:49:26+03:00

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В уральской столице участники «Экспертного клуба Екатеринбурга» на Круглом столе «Первичная медицина: модернизация в регионе» предложили разработать меры по закреплению врачей в отдаленных территориях на законодательном уровне.

В дискуссии на тему оказания первичной медицинской помощи приняла участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите. По ее словам, доступность помощи в отдаленных территориях региона - один из самых важных шагов в развитии первичного звена.

- Очевидно, что небольшие населенные пункты не могут быть обеспечены полным набором специалистов, поэтому мы активно развиваем выездные формы работы, технологии телемедицины, которые с одной стороны, экономят время врачей, а с другой – позволяют пациентам получить своевременную и квалифицированную помощь в режиме онлайн, - говорит Ирена Базите.

При этом, по словам главы территориального фонда ОМС по регионе Валерия Шелякина, финансирование амбулаторного звена в области растет.

- Только из средств ОМС в следующем году на оплату поликлинической помощи будет направлено 21,3 миллиарда рублей: это почти на полтора миллиарда больше параметров текущего года. Рост во многом связан с увеличением расходов на диспансеризацию и профилактические мероприятия, среди которых и ранняя диагностика злокачественных новообразований, - отметил Шелякин.

Серьезной проблемой в здравоохранении Свердловской области остается дефицит кадров в поликлиниках области. Для исправления ситуации региональные власти помогают приобрести жилье молодым специалистам, обеспечивают подготовку в вузах целевиков.

Решить проблему закрепления на местах молодежи можно на законодательном уровне. С таким предложением выступил на круглом столе глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU