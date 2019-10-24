В Екатеринбурге уничтожили больше 19 тысяч литров нелегального алкоголя
В Екатеринбурге с 9 по 18 октября полиция проверяла компании, которые занимались продажей алкоголя. За это время изучили больше 700 организаций, в 57 из них нашли нарушения.
- Среди прочего были установлены факты отсутствия лицензии, нарушения правил торговли, выпуск и оборот продукции, не маркированной специальными или акцизными марками, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Фото: УМВД по Екатеринбургу
В общей сложности было заведено пять уголовных дел и составлен 41 административный протокол. Около 19 тысяч литров алкоголя было вывезено и уничтожено.
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Фото: УМВД по Екатеринбургу
ИСТОЧНИК KP.RU