2019-10-24T12:58:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге уничтожили больше 19 тысяч литров нелегального алкоголя

На многих бутылках не было маркировок, а у некоторых компаний отсутствовала лицензия
Мария Трапезникова
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Фото: УМВД по ЕкатеринбургуФото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге с 9 по 18 октября полиция проверяла компании, которые занимались продажей алкоголя. За это время изучили больше 700 организаций, в 57 из них нашли нарушения.

- Среди прочего были установлены факты отсутствия лицензии, нарушения правил торговли, выпуск и оборот продукции, не маркированной специальными или акцизными марками, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В общей сложности было заведено пять уголовных дел и составлен 41 административный протокол. Около 19 тысяч литров алкоголя было вывезено и уничтожено.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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